İdlib'e hava saldırısına tepki

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Rus savaş uçaklarının çok sayıda sivil yerleşim yerini ve muhaliflerin cephe hatlarını vurmasına tepki gösterdi.

Taş, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de 2011'den bu yana, dünyanın gözü önünde katliam yapıldığını belirterek, "Astana ve Soçi mutabakatlarını askıya alan Rusya ve İran'ın destek verdiği Suriye rejim güçlerinin kanlı saldırıları sonucu Han Şeyhun ve diğer yerleşim yerleri harabeye dönmüş durumda. Bölgeden kaçarak canını kurtarmaya çalışan 1 milyona yakın insan Türkiye sınırına doğru kendini atmaya çalışıyor. Saldırılarda yüzlerce insan hayatını kaybetti, yüzlerce insan da yaralandı." ifadeleri kullandı.

Taş, saldırılarının sona erdirilerek yaşanan insanlık ayıbının ortadan kaldırılması için Türkiye, Rusya, İran devlet yöneticileri ile İslam İşbirliği Teşkilatı'nı acil olarak toplanıp olaya müdahil olmaya davet ettiklerini kaydetti.

Taş ayrıca Afganistan'da son günlerde yaşanan katliamların insanlık vicdanında derin yaralar açtığına değinerek, şöyle devam etti:

"Kamuoyuna DEAŞ militanlarınca yapıldığı duyurulan Belh şehrinde bir düğün evine yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 63 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla insan da yaralandı. MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak İslam coğrafyasının yetim bölgelerinden olan Afganistan'da devam eden çatışmaların ve akan kardeş kanının bir an önce durdurulması, ülkedeki tüm siyasi, etnik ve dini grupların temsil edilebileceği, toplumun tercihini idareye yansıtan düzenli bir toplum ve devlet hayatının tesis edilebilmesi için İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, devlet adamlarını ve sivil toplum önderlerini olaya sahip çıkmaya davet ediyoruz."