İdlib'e insani yardım - Son Dakika

Karabük'ten Suriye'nin İdlib kentine 1 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Türk Kızılay Karabük Şubesi öncülüğünde temin edilen 400 çuval un, bin battaniye, 5 bin çocuk maması ve çok sayıda kıyafetin bulunduğu yardım malzemelerini taşıyan tırın uğurlanması dolayısıyla Kent Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Türkiye'nin yanı başında bir insanlık dramının yaşandığını söyledi.

Suriye'de binlerce insanın evinden ve yurdundan edildiğini belirten Gürel, "Onların bu kış ortamında yardıma ihtiyaçları var. Türk milleti bu konuda yardımseverdir. Dünyanın neresinde olursa olsun, dinine, cinsiyetine bakmadan oralara yardım gönderen bir milletiz. Biz elimizden gelen gayreti gösterip oralara yardımlar göndereceğiz." dedi.

Gürel, "Emperyal güçler nerelere girerse girsin oraları maalesef tarumar ediyorlar." diyerek, şöyle konuştu:

"Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da ve Libya'da bunları maalesef yaşıyoruz. Ama bu bölgenin sahibi bizleriz. Bu coğrafya bizim coğrafyamız. Geçmişten kardeşlik bağıyla bağlı olduğumuz coğrafya. Buradaki her sıkıntı bizi bir şekilde bulur. Onun için buraları düzenlemek, buralarla ilgili söz sahibi olmak bizim hakkımız."

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da bir kısım Suriyeli Türklerin Çanakkale Savaşı'nda şehit olduğunu ifade etti.

Türkiye'de huzurun olduğunu anlatan Ünal, "Suriye'de bir huzur yok. Bugün biz onlara sahip çıkmazsak yarın da bize kimse sahip çıkmaz." diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise dostluğun böyle günlerde belli olduğunu kaydetti.

Türk milletinin her zaman dünyadaki mağdurların ve mazlumların yanında olduğunu dile getiren Güneş, böyle günlerde mazlumun ve mağdurun yanında olmanın, Türk milletinin ayrılmaz bir vasfı olduğunu vurguladı.

Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç ise İdlib'te yaşayan insanların derdine bir nebze de olsa derman olmak için yola çıktıklarını belirtti.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından yapılan duanın ardından yardım tırı Suriye'ye yola çıktı.