İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden Suriye'nin İdlib kentine 1 tır dolusu insani yardım malzemesi gönderildi.

İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden Suriye'nin İdlib kentine 1 tır dolusu insani yardım malzemesi gönderildi.


Hayrat Yardım Vakfı Bolvadin Temsilciliği tarafından, Suriye'nin İdlib kentinde kışın zor şartlarda yaşam mücadelesi verenlere un, yağ, gıda kolisi, battaniye, çocuk çizmesi ve kışlık giysilerin bulunduğu 20'nci yardım tırı dualarla gönderildi. Hayrat Yardım Vakfı Bolvadin İlçe Temsilcisi Bayram Keskin, yaşanan sıkıntılar nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalıp sınırlardaki güvenli bölgelere gelen, çamur içerisinde yaşam mücadelesi veren İdliblilere bir nebze olsun çare olmak amacıyla yardımda bulunduklarını belirtti. 20'nci insani yardım tırını bölgeye gönderdiklerini ifade eden Keskin, "Bu çalışma ile Bolvadinli kardeşlerimiz yine kadirşinaslığını göstererek İdlib'den göç etmek zorunda bırakılan kardeşlerimiz için seferber oldu. Elhamdülillah 20'nci tırımızı bugün 200 torba un olmak üzere çeşitli gıda maddesi ve giysiler den oluşan çocuk çizmesi ve kışlık elbiselerden oluşan yardım tırımız bugün yola çıkıyor. Hayrat Yardım Vakfı adına mazluma ve darda kalmışa her daim elini uzatıp çare olan ilçemizin güzel insanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin, Suriye, Afyon, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:37 Kaynak: İHA
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