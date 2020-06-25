İdlib'e pandemi hastanesi kuruldu - Son Dakika

İdlib'e pandemi hastanesi kuruldu

Suriye'nin kuzeyinde, rejim muhaliflerinin yaşadığı İdlib kentine pandemi hastanesi kuruldu.

Suriye'nin kuzeyinde, rejim muhaliflerinin yaşadığı İdlib kentine pandemi hastanesi kuruldu.

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Yapımı ve tıbbi cihazlarının finansmanı Dünya Sağlık Örgütü, Suriye Amerikan Tabipleri Birliği ve Türkiye işbirliğiyle karşılanan hastane faaliyete girdi.

1 Acil Servisi (5 yataklı) 25 yataklı poliklinikten toplamda 30 yataktan oluşan pandemi hastanesi sadece korona virüs şüphesiyle gelen hastalara hizmet verecek.

Hastane Başhekimi Fatma Muhammet, son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılan hastanede koruyucu ekipmanlarla, solunum cihazları ile yoğun bakım ünitesinde tedavi edebilecek cihazların bulunduğunu söyledi.

Hastanenin, hasta kabul edecek duruma geldiğini belirten Fatma Muhammet, "Korona virüs vakası geldiği zaman ona acil servisimizde ilk müdahaleyi yaparak, her türlü tetkikler ve test yapacak bir kapasiteye sahibiz. Şu an hastanemizde Covid-19 vakasından yatan hastamız yok" dedi.

(Adem Karagöz/İHA)

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İdlib'e pandemi hastanesi kuruldu - Son Dakika

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