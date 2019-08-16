İdlib'e Rus hava saldırısı: 13 ölü, 20 yaralı
57 dakika önce
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki bir köye düzenlediği hava saldırısında 13 sivil yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:21 Kaynak: AA
'de Beşşar Esed
rejiminin destekçisi Rusya
'nın, İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki bir köye düzenlediği hava saldırısında 13 sivil yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.
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