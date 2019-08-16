Son Dakika Haberleri: İdlib'e Rus hava saldırısı: 13 ölü, 20 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

İdlib'e Rus hava saldırısı: 13 ölü, 20 yaralı

57 dakika önce

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki bir köye düzenlediği hava saldırısında 13 sivil yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki bir köye düzenlediği hava saldırısında 13 sivil yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.
Suriye, Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İdlib'e saldırılar sonrasında 124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti
Serinlemek için girdiği gölde boğuldu Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak Tanrı Dağı'nda uluyan MHP'li Cemal Enginyurt'un yeni hedefi Hira Dağı'nda ulumak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 23:19:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İdlib'e Rus hava saldırısı: 13 ölü, 20 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]