Son Dakika Haberleri: İdlib'e saldırılar sürüyor
Son Dakika Güncel İdlib'e saldırılar sürüyor

İdlib'e saldırılar sürüyor

6 saat önce

Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere hava ve kara saldırıları sürüyor.

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Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere hava ve kara saldırıları sürüyor. Saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Keferruma beldesi, Marrıthırme, Cibala, Şeyh Mustafa köylerine hava saldırısı düzenledi.

Esed rejimi de sabah saatlerinden bu yana, İdlib'in güney kırsalındaki Keferruma beldesi ile Bsakla ve Marrıthırme köylerine top, roket ve havan gibi karadan karaya silahlarla saldırdı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Esed rejiminin İdlib'in Keferruma beldesi ile Bsakla köylerindeki saldırılarında biri çocuk toplam iki sivil yaşamını yitirdi.

Saldırıdan kaçan siviller tarlalara sığınıyor.

Geçen ay sivil yerleşimlere saldırılarda 75 sivil ölmüştü

Sivil Savunmanın raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetmişti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda bir milyonu aştı.

Suriye, Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:32 Kaynak: AA
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