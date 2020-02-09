İdlib'e tank ve iş makinesi sevkiyatı yoğunlaştı - Son Dakika
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İdlib'e tank ve iş makinesi sevkiyatı yoğunlaştı

16 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, çeşitli birliklerden hareket eden tank, iş makinesi ve mühimmat yüklü araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

İdlib'e tank ve iş makinesi sevkiyatı yoğunlaştı, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, çeşitli birliklerden hareket eden tank, iş makinesi ve mühimmat yüklü araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Esad rejimi ve destekçilerinin ateşkes kararlarına uymayarak, Çatışmasızlık Bölgesi İdlib'de saldırılarını artırması, yüz binlerce sivilin Türkiye sınırına doğru zorunlu göçüne sebep oluyor. Daha fazla sığınmacı akınına izin vermeyeceğini vurgulayan Türkiye, rejimin İdlib'e yaklaşmasıyla birlikte, bölgeye askeri sevkiyatı yoğunlaştırdı. Çeşitli birliklerden yola çıkan askeri araçlar güvenlik kuvvetlerinin eşliğinde Reyhanlı'ya ulaştı. Araçlar, buradan da İdlib'de bulunan gözlem noktalarının olduğu bölgelere sevk ediliyor. Son 2 günde yaklaşık 500'e yakın aracın yer aldığı konvoy, bölgeden geçiş yaptı.


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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:51 Kaynak: DHA
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