Son Dakika Haberleri: "İdlib'e yapılan operasyon öncesinde bilgi alışverişinde bulunuldu"
Son Dakika Güncel 'İdlib'e yapılan operasyon öncesinde bilgi alışverişinde bulunuldu'

"İdlib'e yapılan operasyon öncesinde bilgi alışverişinde bulunuldu"

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından, ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulduğu belirtildi.

Bakanlıktan ABD'nin İdlib'e gerçekleştirdiği operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:28 Kaynak: AA
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