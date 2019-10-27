"İdlib'e yapılan operasyon öncesinde bilgi alışverişinde bulunuldu"
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığından, ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:28 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından, ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulduğu belirtildi.
Bakanlıktan ABD'nin İdlib'e gerçekleştirdiği operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.
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