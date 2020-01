İdlib'e yardım için kampanya başlatıldı - Son Dakika

Memur-Sen ve Hak-İş, İdlib için yardım kampanyası başlattı. Kampanya için düzenlenen toplantıya katılanlar, cep telefonlarından ilgili numaralara mesaj atarak bağış yaptı.



Memur-Sen Genel Merkezi'nde İdlib için yardım kampanyası düzenlendi. Memur-Sen, Hak-İş, Türk Kızılayı, İHH ve AFAD'ın temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda Memur-Sen ve Hak-İş, İdlib için 400 bin TL'lik yardımda bulundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yeryüzünde uygulanan baskı ve sömürülerin çoğunun Müslümanlar üzerinde yapıldığını söyledi. Yalçın, "Emperyalist sömürü düzeni özellikle İslam beldeleri olmak üzere dünyanın her bir köşesine çöreklenmiş kan emiyor, Müslümanlara soykırım uyguluyor. Son 25 yılda savaşlarda 12 buçuk milyon Müslüman yaşamını yitirdi. Arakan, Filistin, Bosna, Çeçenistan, Irak, Mısır, Yemen, Libya, Somali, Afganistan ve Orta Afrika ve sıcak gündem Suriye. Bunlar uzak geçmişe ait değil. Hepimizin yaşayıp gördüğü korkunç dramlar. Suriye 9 yıldır bir yandan Rusya ve İran rejim güçleri, diğer yandan ABD ve ortaklarının tam bir yıkım ve trajedi yaşıyor. Milyonlarca insan yurdunu terk etti. Yüz binlerce insan vahşice katledildi. Gerilimi azaltma projesi ilan edilen ve 3 milyondan fazla sivilin yaşadığı İdlib'te bin 395 tane sığınmacı kampı var. Buna rağmen İdlib'te sadece 2019'da 526 yaşam alanı hedef alınarak katliamlar gerçekleştirildi. Gayri insani koşullarda hayata tutunmaya çalışan insanların durumu son bir aydaki saldırılarla ağırlaştı ve dayanılmaz boyut aldı. Katliamlardan kaçarak Türkiye'ye sığınan insanların sayısı 360 bine ulaştı. Gerek İdlib'te, gerekse sınırımızda milyonlarca sivil yemek, barınma, soğuktan korunma, giyinme gibi temel ihtiyaçlardan yoksun durumdalar. Ağır kış şartlarından dolayı kamplar su altında, yaşanılmaz vaziyette. Çok ciddi tedbirler alınmazsa bu insani krizin ciddi sonuçları olacak. Biz millet olarak 9 yıldır kardeşlik hukukunun gereğini yapıyoruz ve Türkiye'de 4 milyon Suriyeli kardeşimizi ağırlıyoruz" dedi.



Yalçın, yardım kuruluşları vasıtasıyla yapılacak yardımların içeriğinden bahsederek, ilgililerin yapması gerekenleri aktardı. Hak-İş'le birlikte Memur-Sen'in bu yardım kampanyasına 400 bin TL bağışladığını belirten Yalçın, "Bugün de insani krizin merkezi olarak adlandırdığımız İdlibli kardeşlerimizin sesine ses, derdine derman olabilmek için yine birlikte bir çağrıda bulunacağız. Buradan insanlığı ortak duyarlılık ve ortak reflekse davet edeceğiz. Bizim burada yapacağımız yardımın miktarı semboliktir. Vicdani bir mesele olarak değerlendirilebilir. Çalışmamızı daha kolay yürütebilmek adına 'Bir mesaj at katkıda bulun ve insanlığa bir mesajın olsun' diyerek yardım kuruluşlarının açtığı mesaj numaraları üzerinden yardımda bulunmaya çalışacağız. Bir kurtuluş hikayesi yazılacaksa bu bizim ellerimizle olacak. Hak-İş ile birlikte Memur-Sen olarak AFAD, İHH ve Kızılay'a toplamda 400 bin TL'lik, tekilde 100'er bin TL'lik yardımda bulunarak oradaki insanlara ilişkin duyarlılığı ortaya koyarak teşkilatımıza harekete geçin diyoruz. AFAD için 'Suriye' yazıp 1866'ya mesaj gönderdiklerinde, Kızılay için 'Hilal' yazıp 2868'e, İHH için 'Çatı' yazıp 4072'ye mesaj attıklarında bu insani tavıra katkıda bulunacaklar" ifadelerini kullandı.



"İnsanlık ölüyor"



Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, İdlib'te zulme uğrayan insanların acısını içlerinde yaşadıklarını vurgulayarak, ölenlerin sadece insanlar olmadığını aktardı. Bu ve benzeri yardımlar için daha fazla sivil toplum örgütü ve konfederasyonla birlikte çalışılması gerektiğini belirten Arslan, "Aslında İdlib'te ölen İdlibli, Suriyeli kardeşlerimiz değil. İnsanlık ölüyor. İnsanlığın vicdanı ölüyor. İnsanlığın adalet ve merhamet duygusu ölüyor. En büyük trajedi bu tür ölümlere insanların sessiz kalmasıdır. Bizim buradaki feryadımız, çağrımız, insanlığın ölmemesi için. Zalimler, mazlumlara galebe çalmasın. Mazlumlar ve mağdurlar ayağa kalkıp başarı elde etsin. Her dara düştüğünde, insanlık zora düştüğünde biz varız diyerek koşuyoruz. Örgütlerimizin duyarlılığı bütün insanlarda güzel bir mesaj. Keşke burada daha fazla sivil toplum örgütü, konfederasyon yer alsa. Ben ülkeme, ülkemin insanlarına, devletime ve hükümetime teşekkür etmek istiyorum. Bütün imkansızlıklara rağmen nüfus başına en fazla yardım yapan ülkesi olma gururunu bize yaşattılar" diye konuştu.



"Sivillerin, okulların ve hastanelerin kasıtlı olarak bombalanması sonlandırılmalı"



İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Sekreteri Durmuş Aydın, İdlib'te yaşamın her geçen gün zorlaştığını belirterek, "İdlib'te insanlık her gün yok olmakta ve ölmekte. Muhalefetin elinde kalan en büyük yaşam alanı olarak görülen İdlib'te yaşam her geçen gün kötüleşiyor. Başta barınma olmak üzere gıda ve sağlık ihtiyaçları giderek artmakta. Maalesef İdlib'te hastane ve okullar dahil olmak üzere mültecilerin sığınma yerleri de bombalanmakta. İdlib, coğrafi konumu ve bölgesel faktörler nedeniyle de taraflar açısından büyük önem teşkil etmekte. Bugün burada İdlib'le dayanışma için bir araya geldik. İdliblilerin sesinin dünyaya yansıtılmasını istiyoruz. Sivillerin, okulların ve hastanelerin kasıtlı olarak bombalanması sonlandırılmalı" dedi.



"Suriye'de yaşananlar ümmetin imtihanı"



Türk Kızılay Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, insan olarak Türkiye'nin üstüne düşen görevi layıkıyla yerine getireceğini söyleyerek, "Bugün maalesef hiç arzu etmesek de böyle bir imtihanı beraber yaşıyoruz. Bugün Suriye'de yaşanan imtihan sadece Suriyelilerin imtihanı değil, ümmetin imtihanı. Dolayısıyla Türkiye bütün kuruluşlarıyla bu manada duyarlılığını gösteriyor. Bugün imtihanın duyarlılık göstererek sıkıntının giderilmesi konusunda olan yerdeyiz. Belki bombayı engelleyemiyoruz ama açlıktan ölen insanı engelleyecek gücümüz yok mu? Bomba kafanıza düşmeden, gönül dünyanızdaki fakirlikten ebedi bir azaba düşebiliriz. Allah hepimizi o fakirlikten korusun" ifadelerini kullandı.



"Dünyada 40'tan fazla ülkede insani kriz yaşanıyor"



AFAD Genel Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, toplantının ve kampanyanın hayırlara vesile olmasını diledi. Palakoğlu, daha önceki felaketlerde de konfederasyonların katkılarını gördüğünü belirterek, "İnsanlık ve ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Baktığımızda dünyada 40'tan fazla ülkede insani kriz yaşanıyor. Bu ülkelerin büyük bir kısmı İslam ülkesi. Masum, mazlum ve mağdur kardeşlerimiz ciddi anlamda hayat mücadelesi veriyor. Suriye, 9 yıldan beri ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla seferber oluyoruz. Bugün de öyle oldu, öyle de olacak. Dünyanın neresinde olursa olsun gücümüz doğrultusunda tüm felaketlere koşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



Toplantıda yapılan konuşmaların ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, salonda bulunan herkesten İdlib için yardım mesajı göndermesini istedi. AFAD, Türk Kızılayı ve İHH'nın İdlib için açtığı bağış numaralarına salonda bulunan tüm katılımcılar mesaj attı.



"Bir mesaj at! Katkıda bulun. İnsanlığa mesajın olsun" adlı yardım kampanyasına katılmak isteyenler, AFAD'a 'Suriye' yazıp 1866 nolu numaradan, Türk Kızılayı'na 'Hilal' yazıp 2868 nolu numaradan, İHH'ya 'Çatı' yazıp 4072 nolu numaradan mesaj atabilecekler. - ANKARA