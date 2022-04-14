İDLİB'E YARDIM KAMYONU - Son Dakika
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İDLİB'E YARDIM KAMYONU

14.04.2022 11:49

TÜRKİYE Diyanet Vakfı İskenderun Şubesi tarafından İdlib'teki savaş mağdurlarına bir kamyon dolusu gıda ve erzak kolisi gönderildi.

TÜRKİYE Diyanet Vakfı İskenderun Şubesi tarafından İdlib'teki savaş mağdurlarına bir kamyon dolusu gıda ve erzak kolisi gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı İskenderun Şubesi'nin İdlib'teki savaş mağdurlarına göndereceği yardım kamyonunun uğurlanması için Nihal Atakaş Camisi önünde tören düzenlendi. Törene, Kaymakam İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, 39'uncu Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, İlçe Müftüsü Osman Şekerci katıldı. Törende konuşan Kaymakam Yönden, yardım kampanyasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından, içerisinde gıda ve erzak kolilerinin bulunduğu yardım kamyonu, dualarla İdlib'e uğurlandı.

İDLİB'E YARDIM KAMYONU
İDLİB'E YARDIM KAMYONU
İDLİB'E YARDIM KAMYONU

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Türkiye Diyanet Vakfı, İskenderun, Savaş, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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