İDLİB'E YARDIM KAMYONU - Son Dakika

TÜRKİYE Diyanet Vakfı İskenderun Şubesi tarafından İdlib'teki savaş mağdurlarına bir kamyon dolusu gıda ve erzak kolisi gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı İskenderun Şubesi'nin İdlib'teki savaş mağdurlarına göndereceği yardım kamyonunun uğurlanması için Nihal Atakaş Camisi önünde tören düzenlendi. Törene, Kaymakam İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, 39'uncu Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, İlçe Müftüsü Osman Şekerci katıldı. Törende konuşan Kaymakam Yönden, yardım kampanyasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından, içerisinde gıda ve erzak kolilerinin bulunduğu yardım kamyonu, dualarla İdlib'e uğurlandı.