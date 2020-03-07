İdlib'e yardım tırları uğurlandı - Son Dakika
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İdlib'e yardım tırları uğurlandı

6 saat önce

Bilecik'te, "Bir aradayız, İdlib'in yanındayız" yardım kampanyası kapsamında toplanan 4 tır un, Suriye'nin İdlib bölgesine gönderildi.

İdlib'e yardım tırları uğurlandı, System.String[]

Bilecik'te, "Bir aradayız, İdlib'in yanındayız" yardım kampanyası kapsamında toplanan 4 tır un, Suriye'nin İdlib bölgesine gönderildi.


Bilecik Valiliği himayesinde ve İl Müftülüğü koordinasyonunda "Bir aradayız, İdlib'in yanındayız" yardım kampanyası kapsamında toplanan 4 tır un, Kayıboyu Camiisi önünde dualar ve tekbirlerle İdlib'e uğurlandı.


"Bilecik hassasiyetini her noktada gösteriyor"


Bilecik Valisi Bilal Şentürk, daha önce de İdlib'e bir tır un, Elazığ'a da 2 tır yardım gönderdiklerini hatırlatarak, "Ne zaman zorda kalan bir insanımız olsa bu millet yardım severliğini her zaman göstermiştir. Bilecik hassasiyetini her noktada gösteriyor. Katkılar her kesimden geldi, az olandan da geldi çok olandan da geldi. Esas olan, olandan verebilmektir veya az bile olsa verebilmektir. Bu yönüyle cömertliğini, merhamet duygusunu Bilecikli bir kere daha gösteriyor. Biz hem bu dünyada, hem öbür dünyada verilenin karşılığını fazlasıyla geriye döneceğine inanıyoruz ve biliyoruz. Bu tür hayırlara devam edelim. Birbirimize daha sıkı sevgi ve muhabbet ile sarılalım, birbirimizi tutalım ve tefrikaya düşmeyelim. Vatanımız, bayrağımız, milletimiz, devletimiz, insanlık, ve inancımız için her türlü fedakarlığa hazırız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:16 Kaynak: İHA
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