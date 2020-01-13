İdlib'e yardım toplandı - Son Dakika
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İdlib'e yardım toplandı

6 saat önce

Kızılay Malatya Yeşilyurt Şubesi tarafından yurtta kalan liseli kız öğrenciler ile kadın bağışçıların desteğiyle İdlib'e gönderilmek üzere 20 bin TL toplandı.

İdlib'e yardım toplandı, System.String[]

Kızılay Malatya Yeşilyurt Şubesi tarafından yurtta kalan liseli kız öğrenciler ile kadın bağışçıların desteğiyle İdlib'e gönderilmek üzere 20 bin TL toplandı.


Kızılay Yeşilyurt Şubesi, savaş ve soğuk kış şartları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren İdlib'li mağdur insanlara desteklerini sürdürüyor.


İlim Yayma Cemiyeti Aleaddin Elmas Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan liseli öğrenciler ve Kızılay gönüllüsü kadın bağışçıların desteğiyle 20 bin TL nakdi yardım parası topladıklarını dile getiren Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Dr Dilek Korkmaz, "Bizler, Yeşilyurt Kızılay Şubesi olarak bu acıyı ve mağduriyeti bir parça olsun gidermek istedik. Savaş ve soğuk kış şartları nedeniyle yaşamla ölüm arasında hayatta kalabilmek için çetin bir mücadele vermek zorunda bırakılan İdlib'li kardeşlerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek ve bir ümit yaşam mücadelelerine destek sağlamak için çaba sarf ediyoruz" dedi.


"Acının, mağduriyetin ırkı, mezhebi, rengi olmaz, merhamet evrensel bir dildir" diye konuşmasını sürdüren Kızılay Şube Başkanı Korkmaz, Aleaddin Elmas Kız Öğrenci Yurdu'nda bağış toplayan duyarlı öğrencilere de teşekkür etti. - MALATYA

Yeşilyurt, Kızılay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:21 Kaynak: İHA
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