Son Dakika Haberleri: İdlib'e yoğun hava saldırıları: 7 ölü
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İdlib'e yoğun hava saldırıları: 7 ölü

1 saat önce

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere yönelik yoğun saldırılarında sabah saatlerinden bu yana 7 sivil yaşamını yitirdi.

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere yönelik yoğun saldırılarında sabah saatlerinden bu yana 7 sivil yaşamını yitirdi.
Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esed rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib ilinin Marratinnuman ilçesi, Kefrenbil ve Keferruma beldesi, Hama'nın kuzey kırsalında Latamine ve Morik ilçesi, Latmin köyü ve Halep'in güney batısında El Etarib ilçesine hava ve kara saldırıları düzenlediğini bildirdi.
Gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları da İdlib'in Marratinnuman ilçesine hava saldırısı gerçekleştirdi.
İdlib'e yoğun hava saldırıları: 7 ölü
Beşşar Esed, Rusya, Sabah, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:25 Kaynak: AA
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