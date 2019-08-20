Son Dakika Haberleri: İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor
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İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor

26 dakika önce

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında, iki çocuk yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında, iki çocuk yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı.
Rejim ve destekçilerinin, Marratinnuman ilçesi, Cercenaz ve Temaniya beldesi, Marrıthırme, Kefir, Tihtaya, El Gadfa, Binin ve Deyr Şarki köyleri ile Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita ve Latamine ilçelerine ve Latmin köyüne kara ve hava saldırıları sürüyor.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marratinnuman ilçesine bağlı Binin köyüne düzenlene hava saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 6 sivilin yaralandığını söyledi.
Muhaliflere ait uçak gözlemevi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçaklarının İdlib'in Marratinnuman ilçesine bağlı Binin köyüne saldırı düzenledi.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.
Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:25 Kaynak: AA
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