İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor: 6 ölü

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında, bir aileden çoğu çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında, bir aileden çoğu çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı.

Rejim ve destekçilerinin, Marratinnuman ilçesi, Temaniye beldesi, Marrıthırme, Hazarin, Rekaya, Nukeyyer, Şeyh Mustafa ve Deyr Şarki köyleri ile Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita ve Latamine ilçelerine ve Latmin köyüne kara ve hava saldırıları sürüyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejiminin hava saldırıları sonucu Deyr Şarki köyünde bir aileden çoğu çocuk 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 sivilinin yaralandığını söyledi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları da İdlib'in Marratinnuman ilçesinin yakınlarına saldırı düzenledi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürüyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 750 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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