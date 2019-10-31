İdlib'e yoğun hava saldırılarında 5 sivil öldü

Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırı düzenledi. Rusya'ya ait savaş uçaklarının düzenlediği bildirilen saldırılarda ikisi çocuk, 5 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Ebu Hebbe, Merand, Naciyye ve Kebbine köyleri ve Kebbine tepesine top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre Rus savaş uçakları da İdlib'in Kefrenbil beldesine, Fattire, Derkuş ve Has köyleri, Lazkiye'nin Kebbine köyüne saldırdı.



İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde yoğunlaşan hava saldırılarda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hac Yusuf, düzenlenen hava saldırılarında Kefrenbil beldesinde ikisi çocuk, 3 sivil, Fattire ve Has köylerinde de birer olmak üzere toplam 5 sivilin öldüğünü söyledi.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.