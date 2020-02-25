İdlib Esenler Köyü'ne 300 Briket Ev - Son Dakika

Esenlerli hayırseverlerin yardımlarıyla yeni hedef, İdlib Esenler Köyü'ne 300 briket ev kazandırmak...



Esenler Belediyesi, savaş, açlık, hastalık ve soğukla mücadele eden, zorla göç edilmeye zorlanan İdlib'e Ocak ayında 2 TIR yardım malzemesi göndermişti. Esenler'den İdlib'e yola çıkan "Kardeşlik Konvoyu" yaraları sarmaya başladı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Kardeşlik Konvoyu"nu uğurlarken, Esenler'de hayırseverlere bir kez daha yardım çağrısında bulunmuştu. Göksu, İdlib'te briket evlerden oluşan bir İdlib Esenler Köyü açmayı amaçladıklarını söylemiş ve "Gelin, hep birlikte bir seferberlik ilan edelim. Bizim emeğimiz, Rabb'imizin rızası dahilinde oradaki acının dinmesinde, yüreklerinin ısınmasında bir katkı sağlayalım" ifadelerini kullanmıştı.

52 Briket Ev Tamamlandı

Esenler Belediyesi, Deniz Feneri Derneği ve Esenler halkının katkılarıyla, çadır kamplarda yaşam mücadelesi veren İdlibliler'e yine yardım elini uzattı. Katliamdan kaçan Suriyeliler, Esenlerli hayırseverlerin yardımlarıyla yapımı tamamlanan 52 briket eve yerleştirildi. Çadırdan kurtulan aileler, sıcak bir yuvaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Hedef: 300 Ev

Evlerin bir kısmının yapımı bitti. Geriye kalan evlerin yapımı için de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Esenler Belediyesi, 100 hanelik köy hedefiyle başladığı bu insani yardımda hedefini aştı. Bir evin maliyetinin 2 bin 500 lira olduğu bölgede, hayırseverlerin yardımlarıyla 300 briket ev yapılacak. Evlerin tamamı bittiğinde İdlib Esenler Köyü'nde yüzlerce aile daha bu soğuk günlerde, sıcak bir yuvaya girebilmenin mutluluğunu yaşayacak.

Her Türlü Yardım Ulaştırılıyor

Esenler'den İdlib için sadece briket evler değil, halısından perdesine, kıyafetinden oyuncağına ve yiyeceğine kadar her türlü yardım malzemesi de bölgeye ulaştırılmaya devam ediyor. İdlibliler, soğuktan korunmalarına yardımcı oldukları ve çocuklarının yüzünü güldürdükleri için Esenler halkına çok minnettar olduklarını belirtiyorlar.