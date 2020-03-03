İdlib gazisi Akbolat: "Milletimiz askerimizin yanında dursun" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib gazisi Akbolat: 'Milletimiz askerimizin yanında dursun' - Son Dakika

İdlib gazisi Akbolat: "Milletimiz askerimizin yanında dursun"

6 saat önce

İdlib'de 28 Şubat'ta 1 askerin şehit 2 askerin yaralandığı rejim tarafından gerçekleştirilen top atışında yaralanan Uzman Çavuş Hakan Akbolat, tedavisinin ardından Adana'nın Kozan ilçesindeki evine geldi.

İdlib gazisi Akbolat:

İdlib'de 28 Şubat'ta 1 askerin şehit 2 askerin yaralandığı rejim tarafından gerçekleştirilen top atışında yaralanan Uzman Çavuş Hakan Akbolat, tedavisinin ardından Adana'nın Kozan ilçesindeki evine geldi. Akbolat, "Milletimiz askerimizin arkasında dursunlar. Duruyorlar biliyoruz, teşekkür ediyoruz" dedi.


AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve yönetim kurulu üyeleri yaralı askere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


28 Mart'ta düğün hazırlığında olan ve operasyon sonrası düğün yapma planı yapan Uzman Çavuş Hakan Akbolat, sağlığına kavuştuktan sonra yeniden göreve dönmek istediğini ifade etti.


O gün yaşananları aktararak Türk milletine Mehmetçiğe destekleri için teşekkür eden Akbolat, "Biz askeriz. Bunları yaşayacağımızı bile bile gittik. Milletimiz bizi duygulandırdı, gururlandırdı. Sağ olsun geldiler. Vatanımız devletimiz milletimiz için gittik. Keşke harekat bitene kadar orada olsaydım. Keşke savaşsaydım. Arkadaşlarım orada. İyileşene kadar harekat bitmezse yanlarına gitmek istiyorum. Askerimiz devletimiz sınırlarımız korumak için oradalar. Milletimiz askerimizin arkasında dursunlar. Duruyorlar biliyoruz, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


"Dua ordusu Mehmetçikle"


Gazilerin yeniden cepheye dönmek istemelerinin çok anlamlı ve duygulu olduğunu söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili, "Gazilerimizin bu düşünceleri bizleri duygulandırıyor. Gazilerimiz iyileşip cepheye gitmek istediklerini söylüyorlar. Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gösteren cümleler. Türk Milletinin gücü buradan geliyor. Önce Mehmetçiğimiz ve arkada kocaman bir dua ordusu var. Diyanet İşleri Başkanlığımızca her sabah camilerimizde Fetih suresi okunuyor. İki ordu var. Dua ordusu ve Mehmetçiğimiz bir arada olduğu sürece inşallah muzaffer olacağız. Bizim kenetlenmemiz gereken bir durum var. Bazıları Suriye'de ne işimiz var diyor. Hakan kardeşim ve gazilerimiz söylüyor. Eğer biz orada olmazsak onlar Hatay'da Mardin'de Antep'te olur. Biz sınırlarımızı korumak için mücadele ediyoruz. Biz millet olarak mazlumun yanında yer almışız. Kimyasal silah ile kendi vatandaşını katleden bir Esed var. Allah ordumuzun, milletimizin devletimizin yar ve yardımcısı olsun. Ordumuzu muzaffer kılsın" şeklinde konuştu. - ADANA

Adana, Kozan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: TBMM İdlib oturumu, Genel Kurul'un katılımıyla başladı
TSK'nın Esed'in uçağını düşürmesinin ardından rejim pilotlarının telsiz konuşmaları ortaya çıktı Alman basını, "İdlib'de 7 yıldır başaramadığımızı başardılar" deyip Türkiye'ye övgü yağdırdı Türk muhabir canlı yayındayken Esed güçleri bombardımana başladı

Son Dakika Haberleri
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 19:01:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib gazisi Akbolat: "Milletimiz askerimizin yanında dursun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]