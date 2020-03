İdlib gazisi arkadaşlarının yanına dönmek istiyor - Son Dakika

Suriye'nin İdlib bölgesinde görevli olan ve rejimin düzenlediği bir ay önceki hava saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Emre Koç, tedavisinin tamamlanarak silah arkadaşlarının yanına dönmek istiyor. Türkiye'nin neden Suriye'de olması gerektiği sorularına da cevap veren Koç, "Mazlumlar için orada olmak zorundayız" dedi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının bir ay önce düzenlediği hava saldırısında sol ayak topuğuna şarapnel parçası isabet etmesi nedeniyle yaralanan ve Hatay'daki hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mustafa Koç, yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından ambulans ile memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine getirildi. Boğazi Mahallesi'nde bulunan baba ocağına gelen Mustafa Emre Koç, ailesi ile hasret giderirken, İdlib'deki silah arkadaşlarının özlemini çekiyor. Bir an önce tedavisinin tamamlanmasını ve İdlib'e dönmek istediğini anlatan Erkoç, "İnşallah bir an önce iyileşirim. Yeniden İdlib'deki arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum" dedi.

"MEHMETÇİK SURİYE'DE OLMALI"

Türk askerinin Suriye'de düzenlediği Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili eleştirilere de tepki gösteren Koç, "Mehmetçik Suriye'de olmalı. Gerek sınır güvenliği gerekse de Suriye'deki ve İdlib'deki mazlum halk için orada olmak zorundayız. İyileşip tekrar arkadaşlarımın yanında olabilmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

OĞLUNU YENİDEN İDLİB'E GÖNDERMEK İSTİYOR

Koç'un annesi Makberi Koç da olay günü yaşadıklarını anlatarak, oğlunun yeniden İdlib'de görev yapmasını istediğini kaydetti. Anne Mahberi Koç, "Oğlumun yaralandığını duyduğum anda çok kötü oldum Allah bu acıyı hiçbir anneye yaşatmasın Devletimiz milletimiz ve bayrağımız hep yukarıda olsun. Oğlum iyileşip tekrar görev yerine dönmesini istiyorum çünkü ülkemizin Emre ve Emre gibi vatan evlatlarına ihtiyacı var. Ben de oğlumun aldığı bu karada kendisini destekliyorum. Sınırlarımızı korumak zorundayız. Biz korumazsak, içimize hainler dolar" dedi.

Baba Önder Koç, 1993-1994 yıllarında koruculuk yaptığını hatırlatarak, oğlu ile birlikte İdlib'de görev yapmak istediğini anlattı.