İdlib Gazisi baba evine geldi - Son Dakika
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İdlib Gazisi baba evine geldi

6 saat önce

İdlib Gazisi baba evine geldi İdlib'te yürütülen harekatta Gazi olan Gemerekli Uzman Çavuş Onur Arı Gemerek'te bulunan evine geldi.

İdlib Gazisi baba evine geldi

SİVAS - İdlib'te yürütülen harekatta Gazi olan Gemerekli Uzman Çavuş Onur Arı Gemerek'te bulunan evine geldi.

İdlib'te yürütülen harekat sırasında rejin unsurlarının düzenledikleri bir saldırısı sonucu 9 asker yaralanmış 1 askerde şehit olmuştu. Yaralılar arasında bulunan Uzman Çavuş Onur Arı baba evine geldi. Yaralı Arı'yı, baba evinde; Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, Gemerek İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Acar, Gemerek Polis Merkezi Amir Vekili Hüseyin Baba Gazi Osman Paşa Mahalle Muhtarı Öcal Durmuş ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Cengiz Nayman, İdlib'te kahramanca mücadele eden Uzman Çavuş Onur Arı'ya teşekkür ederek biran önce sağlığına kavuşmasını diledi.

İdlib Gazisi baba evine geldi

Gemerek, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:19 Kaynak: İHA
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