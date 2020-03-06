İdlib gazisi Ertemiz'den duygulandıran paylaşım - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib gazisi Ertemiz'den duygulandıran paylaşım - Son Dakika

İdlib gazisi Ertemiz'den duygulandıran paylaşım

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlendiği hava saldırısında yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, sosyal medya hesabından o gün şehit düşen arkadaşlarını fotoğraflarını paylaşarak, altına "Onların arkasından ağlamayın hainleri güldürmeyin" yazdı.

İdlib gazisi Ertemiz'den duygulandıran paylaşım, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlendiği hava saldırısında yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, sosyal medya hesabından o gün şehit düşen arkadaşlarını fotoğraflarını paylaşarak, altına "Onların arkasından ağlamayın hainleri güldürmeyin" yazdı.


Kırklareli Lüleburgaz ilçesindeki 65'inci Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli olan ve 7 aydır Suriye'de bulunan Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında sağ bacağından yaralanmıştı. İlk tedavisinin ardından baba evi olan Bilecik'in Bozüyük ilçesine gelen Ertemiz sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.


"Onların arkasından ağlamayın hainleri güldürmeyin"


Ertemiz, "Bu fotoğrafta gördükleriniz benim ailem, omuz omuza tüm mücadelelere vatanımızın milletimizin bekası ve güvenliği için canımızdan bile vazgeçtiğimiz koç yiğitler, 3 yıl boyunca birer aile olduğumuz birbirimize kenetlendiğimiz 33 tane yiğit. Bugün onlar vatanımız için şehit oldular sessizce şimdilik belki ayrıldık ama cennette kavuşacağız. Onların arkasından ağlamayın hainleri güldürmeyin ordumuz güçlü bir ordudur bu vatan Çanakkale daha ağzı süt kokan dedelerimizle kazanıldı ve aynı mücadelemiz devam ediyor üzülme zamanı değil birlik beraberlik olma zamanıdır vatan sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:02 Kaynak: İHA
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