İdlib gazisi Ertemiz, "Yıkılmadık, Allah'ın izniyle bu saatten sonra da dimdik ayakta duracağız" - Son Dakika
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İdlib gazisi Ertemiz, "Yıkılmadık, Allah'ın izniyle bu saatten sonra da dimdik ayakta duracağız"

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadar çok badireler atlattığını belirterek, "Yıkılmadık, Allah'ın izniyle bu saatten sonra dün olduğu gibi bugün de aynı şekilde dimdik ayakta duracağız" dedi.

İdlib gazisi Ertemiz,

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadar çok badireler atlattığını belirterek, "Yıkılmadık, Allah'ın izniyle bu saatten sonra dün olduğu gibi bugün de aynı şekilde dimdik ayakta duracağız" dedi.


Kırklareli Lüleburgaz 65'inci Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli olan ve 7 aydır Suriye'de geçici görevde bulunan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, 34 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanarak Hatay'da tedavi altına alındı. Uzman Çavuş, ambulansla geçtiğimiz gün Bozüyük'teki baba evine getirilmişti. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İdlib'de yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz'i evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ertemiz'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Şentürk, aile bireyleriyle bir süre sohbet ederek, devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.


"Devletimizin ve milletimizin bekası için her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmekte kararlı"


İdlib'in Türkiye için önemli olduğunu anımsatan Vali Şentürk, "Vatanımız ve milletimiz için şehitler veriyoruz. İdlib'de de rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehitler verdik, yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Devletimizin ve milletimizin bekası için her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmekte kararlıyız, birlik ve beraberlik ile inşallah bunun da üstesinden geleceğiz." dedi.


"Yıkılmadık, Allah'ın izniyle bu saatten sonra dün olduğu gibi bugün de aynı şekilde dimdik ayakta duracaktır"


Uzman Çavuş Ertemiz de tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar görevine dönmek istediğini belirterek, "Silahlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar çok badireler atlattı. Yıkılmadık, Allah'ın izniyle bu saatten sonra dün olduğu gibi bugün de aynı şekilde dimdik ayakta duracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadesinde bulundu. - BİLECİK

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:35 Kaynak: İHA
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