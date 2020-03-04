İdlib gazisi, evine geldi - Son Dakika
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İdlib gazisi, evine geldi

6 saat önce

İdlib gazisi, evine geldiSURİYE'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında yaralanan Piyade Yüzbaşı Yunus Örücük, Hatay'daki tedavisinin ardından memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine geldi.

İdlib gazisi, evine geldi

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında yaralanan Piyade Yüzbaşı Yunus Örücük, Hatay'daki tedavisinin ardından memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine geldi.

Piyade Yüzbaşı Yunus Örücük, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarınca yapılan saldırısı sonucu yaralandı. Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Örücük, tedavisinin tamamlanmasının ardından ambulans ile Mersin'in Tarsus ilçesindeki evine getirildi. İdlip gazisi, eşi Sibel Örücü, annesi Elif Davarcı, babası Abdullah Örücü ve komşuları tarafından karşılandı. Anne Elif Davarcı sevinç gözyaşları içinde çocuğuna sarılırken, çocukları Arya ve Gökçe de babalarını öpücüğe boğdu.

İdlib gazisi, evine geldi

Piyade, Mersin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:31 Kaynak: DHA
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