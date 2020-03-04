İdlib gazisi Koç: Arkadaşlarımın yanına dönmeyi bekliyorum - Son Dakika

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında yaralanarak gazi olan Komando Uzman Çavuş Mustafa Emre Koç (25), "Bir an önce iyileşerek İdlib'deki arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum" dedi.

Suriye'nin Afrin bölgesinden, 1 ay önce İdlib'e geçen Komando Uzman Çavuş Mustafa Emre Koç, rejim unsurlarınca düzenlenen hava saldırısında sol ayağının topuğuna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralandı. Yaralı halde Hatay'a götürülen Koç, tedavisinin ardından memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine geldi. Boğaziçi Mahallesi'ndeki baba ocağına ambulansla getirilen gazi Mustafa Emre Koç'un tedavisi evde devam ediyor.

Sabırsızlıkla İdlib'deki arkadaşlarının yanına dönmeyi beklediğini söyleyen Mustafa Emre Koç, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde komando uzman çavuş olarak 2 yıldır görev yapıyorum. Hain saldırıda yaralandım. En kısa zamanda, sabırsızlıkla İdlib'deki arkadaşlarımın yanına dönmeyi bekliyorum" dedi.

Göz yaşlarına hakim olamayan anne Mahperi Koç ise oğlunu öperek, "Oğlumla ve tüm Mehmetçiklerimizle gurur duyuyoruz. İnşallah Mehmetçiklerimiz rejim güçlerinin yerini toz dumana çevirirler" diye konuştu. Öte yandan Gaziantep Valisi Davut Gül, gazi Koç'u evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.