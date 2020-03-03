İdlib gazisi: Sınır güvenliğini korumak zorundayız - Son Dakika

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında 34 askerin şehit olduğu rejim saldırısından yaralı kurtulan Uzman Çavuş Zafer Ayhan'ın Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlandı. Gazi Ayhan, "Orada birçok terör örgütü var. Sınır güvenliğini korumak zorundayız" dedi.

Tunceli'de görev yaparken görevli gittiği Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejimin havadan yaptığı 34 askerin şehit olduğu bombalı saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Zafer Ayhan, Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ayağına platin takılan Ayhan, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde hemşehrilerinin 'geçmiş olsun' ziyaretlerinde bulunduğu Ayhan, sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Ayhan, yanında en yakın arkadaşlarını şehit verdiklerini belirterek, bir an önce iyileşip Bahar Kalkanı Harekatı'nda silah arkadaşlarıyla cephede yer almak istediğini kaydetti.

'İYİLEŞİP SİLAH ARKADAŞLARIMIN YANINA GİTMEK İSTİYORUM'

Saldırı anını DHA muhabirine anlatan Ayhan, "Tunceli Hozat 'tan görevlendirmeyle İdlib'e gittim. Mücadelemizi verdik elimizden geldiğince. Uçaklı saldırı sonrası enkaz altında kaldım. Şehit olacağımı düşündüm. Elektrik direği yıkıldı üzerime. O aziz mübarek kandil gecesinde şehit olamadım. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Ben daha yeniyim, 5-6 aylık geçmişim var sadece. Çok şükür yaralı olarak kurtuldum. Bir an önce iyileşmeye çalışıyorum. İyileşip silah arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum" dedi.

'SINIR GÜVENLİĞİNİ KORUMAK ZORUNDAYIZ'