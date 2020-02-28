İdlib gazisi uzman çavuş: Görevime devam edeceğim - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib gazisi uzman çavuş: Görevime devam edeceğim - Son Dakika

İdlib gazisi uzman çavuş: Görevime devam edeceğim

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde 33 silah arkadaşının şehit oluduğu hava saldırısında yaralanan Kozanlı Uzman Çavuş Zafer Ayhan, sosyal medya hesabından "En kısa sürede iyileşip, görevime devam edeceğim" diye paylaştığı fotoğrafı duygulandırdı.

İdlib gazisi uzman çavuş: Görevime devam edeceğim, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde 33 silah arkadaşının şehit oluduğu hava saldırısında yaralanan Kozanlı Uzman Çavuş Zafer Ayhan, sosyal medya hesabından "En kısa sürede iyileşip, görevime devam edeceğim" diye paylaştığı fotoğrafı duygulandırdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ve İdlib'deki rejim saldırısında 33 arkadaşı şehit olan, kendisi ise yaralan Uzman Çavuş Zafer Ayhan, Hatay'da tedaviye alındı. Tedavi gördüğü hastane odasından fotoğrafını paylaşan Ayhan, şu ifadelere yer verdi: "Allah'a şükür kırıklar ile atlattık. Değerli abilerim, ablalarım, silah arkadaşlarım, herkese tek tek dönüş yapamıyorum, durumum malum. Anlayışınız, düşünceniz için teşekkür ediyorum. En kısa sürede iyileşip görevime devam edeceğim inşallah."


İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:25 Kaynak: DHA
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