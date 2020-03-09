Bahar Kalkanı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal, memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde coşkuyla karşılandı. Duygusal anlar yaşayan İdlib gazisi, "Biz Osmanlı torunuyuz. Yaralanacağız, şehit olacağız ama yıkılmayacağız" dedi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarınca yapılan bombalı saldırıda binanın enkazı altında kalarak yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal, tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesine geldi. Bir hafta önce yaralanan ve Hatay Şehir Hastanesinde tedavisi tamamlanan gazi Yasin Topal, Türk bayrakları ile donatılmış araç konvoyuyla karşılandı. Baba ocağına geldiğinde kesilen kurbanın kanı alnına sürülen Topal'ı vatandaşlar alkışlar ile karşıladı. Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Hacı Aslan, kalabalığa seslenerek, "Yasin Topal kardeşimiz gazimizdir, aslan parçasıdır. Emperyalist güçler hiçbir zaman başarıya ulaşamayacaktır. Allah esirgesin" dedi.



Kendisi için düzenlenen karşılama töreni nedeniyle duygulanan gazi Yasin Topal, bu devletin yıkılamayacağını vurgulayarak, "Hepiniz hakkınızı helal edin. Beni duygulandırdınız. Buraya gelmeden önce böyle bir karşılamanın olacağını tahmin etmiyordum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz Osmanlı torunuyuz. Kolay kolay yıkılmayız. Yaralanacağız, şehit olacağız. Ama yıkılmayacağız. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.



Gazinin babası Atif Topal ise, "Burada bulunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bizi mutlu ettiniz. Oğlum Yasin Topal, Bahar Kalkanı Harekatı'nda yaralanıp gazi oldu ve tedavisinin ardından çok şükür evimize geldi. Allah bütün askerlerimizi korusun" ifadelerini kullandı.



Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal'ın patlamada 5 arkadaşı ile birlikte enkaz altında kalarak yaralandığı, kaburgası ve kolunda kırık olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN