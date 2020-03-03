İdlib gazisi Yüce: Tedavim bittiğinde silah arkadaşlarımın yanına döneceğim - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib gazisi Yüce: Tedavim bittiğinde silah arkadaşlarımın yanına döneceğim - Son Dakika

İdlib gazisi Yüce: Tedavim bittiğinde silah arkadaşlarımın yanına döneceğim

6 saat önce

ELAZIĞ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İdlib'de 34 askerin şehit olduğu hava saldırısında yaralanan Elazığlı Piyade Uzman Çavuş Fethi Ahmet Yüce'yi (24) evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İdlib gazisi Yüce: Tedavim bittiğinde silah arkadaşlarımın yanına döneceğim, System.String[]

ELAZIĞ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İdlib'de 34 askerin şehit olduğu hava saldırısında yaralanan Elazığlı Piyade Uzman Çavuş Fethi Ahmet Yüce'yi (24) evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yüce, tedavisi tamamlandığında silah arkadaşlarının yanına döneceğini söyledi.

İdlib kentinde rejim unsurlarınca 27 Şubat günü düzenlenen ve 34 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Yüce, Hatay'daki tedavisinin ardından önceki gün memleketi Elazığ'a geldi. Vali Çetin Oktay Kaldırım, Yüce'yi Sanayi Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Kaldırım'a yaptığı ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten Yüce, tedavisinin tamamlanmasıyla silah arkadaşlarının yanına döneceğini söyledi. Yüce, "Hatay'daki hastanedeki tedavimin ardından Perşembe günü Elazığ'a geldim. Gerekli tedavilerim bittikten sonra en yakın zamanda inşallah silah arkadaşlarımın yanına döneceğim" dedi.

'ALLAH ŞEHİTLERİN ANNELERİNE DE SABIRLAR VERSİN'

Anne Emine Yüce, oğlunun yaralandığı haberini aldıkları gibi Hatay'a gittiklerini ifade ederek, "Hepsi de anne baba kuzusu. Allah şehitlerin annelerine sabırlar versin, yaralıların da şifalarını versin. Allah daha başka acı keder göstermesin" diye konuştu.


Mehmet Çetin, Elazığ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:00 Kaynak: DHA
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