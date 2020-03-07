İdlib gazisine kabin ekipleri ve pilotlardan doğum günü sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib gazisine kabin ekipleri ve pilotlardan doğum günü sürprizi - Son Dakika

İdlib gazisine kabin ekipleri ve pilotlardan doğum günü sürprizi

6 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla memleketi Erzincan'a seyahat eden İdlib Gazisi Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'ne kabin ekipleri ve pilotlar doğum günü sürprizi yaptı.

İdlib gazisine kabin ekipleri ve pilotlardan doğum günü sürprizi, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla memleketi Erzincan'a seyahat eden İdlib Gazisi Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'ne kabin ekipleri ve pilotlar doğum günü sürprizi yaptı. Hanözü için doğum günü pastası kesildi, yolcular da alkışlarla kutlamaya eşlik etti.


Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü, İdlib'de 27 Şubat günü rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda gazi oldu. Kolundan ve bacağından yaralanan Hanözü tedavisinin tamamlanmasının ardından dün taburcu edildi. Gazi Hanözü taburcu edilmesinin ardından memleketi Erzincan'a gitmek üzere yola çıktı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla memleketi Erzincan'a giden İdlib gazisi Hanözü'ne uçakta sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.


Önce kapatan pilotun anonsu duyuldu ardından kabin ekipleri doğum günü pastası ile İdlib gazisinin yanına geldi. Ellerinde doğum günü pastasıyla yanına gelen kabin ekibini gören gazi Hanözü şaşkınlığını gizleyemedi. Hanözü, uçaktaki diğer yolcuların alkışları eşliğinde pastayı kesti. İdlib gazisi sürpriz doğum günü kutlaması için ekibe teşekkür etti. Yaşanan duygusal anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Erzincan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:13 Kaynak: İHA
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