İdlib gazisini duygulandıran karşılama - Son Dakika

İdlib gazisini duygulandıran karşılama

İdlib Gazisi: "Yaralanacağız, şehit olacağız ama yıkılmayacağız"

Kesilen kurbanın kanı alnına sürülen İdlib Gazisine baba ocağında duygulandıran karşılama

ADIYAMAN - Bahar Kalkanı Harekatında İdlib'te Gazi olan Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal, "Biz Osmanlı torunuyuz. Yaralanacağız, şehit olacağız ama yıkılmayacağız" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarınca yapılan bombalı saldırıda binanın enkazı altında kalarak yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal, tedavisinin ardından memlekete Adıyaman'ın Besni ilçesine getirildi.

Bir hafta önce yaralanan ve Hatay Şehir Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Gazi Yasin Topal, Türk Bayrakları ile donatılmış araç konvoyuyla karşılandı.

Baba Ocağında geldiğinde kesilen kurbanın kanı alnına sürülen Gazi Yasin Topal'ı vatandaşlar alkışlar ile karşıladı.

Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Hacı Aslan, kalabalığa seslenerek, "Yasin Topal kardeşimiz gazimizdir, aslan parçasıdır. Emperyalist güçler hiçbir zaman başarıya ulaşamayacaktır. Allah esirgesin" dedi.

Kendisi için düzenlenen karşılama töreni nedeniyle duygulanan Gazi Yasin Topal, dinleyenleri gururlandıran ve bir o kadar da duygulandıran bir konuşma yaptı.

"Yaralanacağız, şehit olacağı ama yıkılmayacağız"

Osmanlı torunu olduğunu ve bu devletin yıkılamayacağını vurgulayan Yasin Topal, "Hepiniz hakkınızı helal edin. Beni duygulandırdınız. Buraya gelmeden önce böyle bir karşılamanın olacağını tahmin etmiyordum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz Osmanlı torunuyuz. Kolay kolay yıkılmayız. Yaralanacağız, şehit olacağız. Ama yıkılmayacağız. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.

Gazinin Babası Atif Topal ise, "Burada bulunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bizi mutlu ettiniz. Oğlum Yasin Topal, Bahar Kalkanı Harekatında yaralanıp gazi oldu ve tedavisinin ardından çok şükür evimize geldi. Allah bütün askerlerimizi korusun" ifadelerini kullandı.

Gazi Yasin Topal'ın patlamada 5 arkadaşı ile birlikte enkaz altında kalarak yaralandığı, kaburgası ile kolunda kırık olduğu öğrenildi.