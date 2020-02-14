İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, Beşşar Esed rejimine ait... - Son Dakika

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İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, Beşşar Esed rejimine ait...
6 saat önce
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, Beşşar Esed rejimine ait helikopter düşürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:02 Kaynak: AA
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, Beşşar Esed rejimine ait helikopter düşürüldü.
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