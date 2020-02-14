İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, Beşşar Esed rejimine ait... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, Beşşar Esed rejimine ait... - Son Dakika

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, Beşşar Esed rejimine ait...

6 saat önce

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, Beşşar Esed rejimine ait helikopter düşürüldü.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, Beşşar Esed rejimine ait..., System.String[]

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, Beşşar Esed rejimine ait helikopter düşürüldü.

Beşşar Esed, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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