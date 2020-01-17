İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaklaşık 13 bin sivil daha yerinden edildi (1) - Son Dakika

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İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaklaşık 13 bin sivil daha yerinden edildi (1)
6 saat önce
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları yüzünden son 2 günde yaklaşık 13 bin sivil daha yerinden edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:45 Kaynak: AA
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları yüzünden son 2 günde yaklaşık 13 bin sivil daha yerinden edildi.
Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Rusya'nın da hava desteği verdiği saldırılar sonucu Han Asal, Kefer Naha ve Ayn Cara yerleşimlerinden göç başladı.
Saldırılar sonucunda, son 2 günde 2 bin 386 aileden oluşan 12 bin 884 sivil, evsiz kaldı.
Yerinden edilen sivillerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattı yakınındaki bölgelere sığınırken, bir kısmı da Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine gidiyor.
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