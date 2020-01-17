İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaklaşık 13 bin sivil daha yerinden edildi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaklaşık 13 bin sivil daha yerinden edildi (1) - Son Dakika

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaklaşık 13 bin sivil daha yerinden edildi (1)

6 saat önce

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları yüzünden son 2 günde yaklaşık 13 bin sivil daha yerinden edildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları yüzünden son 2 günde yaklaşık 13 bin sivil daha yerinden edildi.

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Rusya'nın da hava desteği verdiği saldırılar sonucu Han Asal, Kefer Naha ve Ayn Cara yerleşimlerinden göç başladı.

Saldırılar sonucunda, son 2 günde 2 bin 386 aileden oluşan 12 bin 884 sivil, evsiz kaldı.

Yerinden edilen sivillerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattı yakınındaki bölgelere sığınırken, bir kısmı da Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine gidiyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaklaşık 13 bin sivil daha yerinden edildi (1)

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:45 Kaynak: AA
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