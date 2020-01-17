İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaklaşık 13 bin sivil daha yerinden edildi (2) - Son Dakika

Halep'in batı kırsalındaki köylerden göç eden siviller

Sivillerin eşyalarını yükledikleri araçları ile sınır hattına yakın bölgelere göç etmesi

Han Asal'daki evini terk etmek zorunda kalan sivillerden Ahmet Ali ile röportaj

Han Asal'dan ailesiyle kaçanlardan İbrahim Mansur ile röportaj

Abdurrezzak Rahhal isimli sivil ile röportaj Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları yüzünden son 2 günde yaklaşık 13 bin sivil daha yerinden edildi.

Han Asal'daki evini terk etmek zorunda kalan sivillerden Ahmet Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Halep'in batı kırsalındaki Han Asel köyünde yaşıyordum. Saldırılardan kaçıyoruz. Ancak nereye gideceğimizi bilmiyorum. Muhtemelen İdlib'in Dana bölgesine gideceğiz." dedi.

Han Asal'dan ailesiyle kaçanlardan İbrahim Mansur da, "Ailemle daha önce Halep'ten Han Asal'a göç etmiştim. Şimdi ise buralar vuruluyor. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Eşim ve 5 çocuğumla gidecek yerimiz yok." diye konuştu.

Abdurrezzak Rahhal isimli sivil de, durumlarının çok kötü olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarım ve torunlarımla birlikte 19 kişilik bir aileyiz. Yoğun saldırılar yüzünden köyden kaçarak Han Asal'a, nispeten istikrarlı olduğu için gelmiştik. Ancak şimdi de burayı hedef alıyorlar. Burayı da terk ediyoruz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz." diye konuştu.