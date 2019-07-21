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İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne şiddetli hava saldırıları sürüyor

1 saat önce

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırıları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği yoğun saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, en az 10 sivil yaralandı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne şiddetli hava saldırıları sürüyor, System.String[]
Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırıları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği yoğun saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, en az 10 sivil yaralandı.
Rejime ve Rusya'ya ait savaş uçaklarınca, İdlib'in Han Şeyhun, Serakib ve Kefrenbil ilçeleri ile Maarşurin, Martemater, Hiş, Urim El Cuz, Ureynibe, Sutuh Ed Deyr köylerine, Hama'nın kuzey kırsalında Keferzita ve Morik ilçeleri ile Tel Meleh, Cubbeyn, Havice ve Sırmaniye köylerine hava saldırısı düzenlendi.
Sivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Urim El Cuz köyünde 6 sivil hayatını kaybetti, Serakib ilçesinde de en az 10 sivil yaralandı.
Söz konusu bölgelere yoğun hava saldırıları sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevinden Han Şeyhun, Serakib, Kefer Zita, Kefrenbil ilçeleri ile Hiş köylerine Rusya'ya ait savaş uçaklarının saldırdığı bildirildi.
Rusya'ya ait savaş uçaklarının öğle saatlerindeki saldırısında, Suriye Sivil Savunmasının basın çalışmalarını yürüten ve AA için de serbest habercilik yapan Enes Diyab da hayatını kaybetti.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.
Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine, Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.
Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.
Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:11 Kaynak: AA
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