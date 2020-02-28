İdlib görüşmelerinde Türk ve Rus heyetleri yeniden bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib görüşmelerinde Türk ve Rus heyetleri yeniden bir araya geldi - Son Dakika

İdlib görüşmelerinde Türk ve Rus heyetleri yeniden bir araya geldi

6 saat önce

Türk ve Rus heyetleri, Ankara'daki 3. tur İdlib görüşmeleri çerçevesinde yeniden Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

İdlib görüşmelerinde Türk ve Rus heyetleri yeniden bir araya geldi, System.String[]

Türk ve Rus heyetleri, Ankara'daki 3. tur İdlib görüşmeleri çerçevesinde yeniden Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Rus heyeti, Türkiye'nin masaya koyduğu İdlib için ateşkesin sağlanması ve bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik 3. tur görüşmeleri çerçevesinde Ankara'da üçüncü kez Dışişleri Bakanlığına geldi. Heyetlerin başında Türk heyetini temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rus heyette ise Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Alexandr Lavrentyev ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin bulunuyor.

Ankara ve Moskova arasında geçtiğimiz haftalarda bir dizi görüşme gerçekleştirilmişti. Heyetler arasında iki başkentte gerçekleştirilen ilk iki tur görüşme yaklaşık 19 saat sürmüş ve sonuç alınamamıştı. Rus heyeti, görüşmeler çerçevesinde 26 Şubat tarihinde Ankara'ya geldi. Ankara'da 3. tur görüşmeleri çerçevesinde iki görüşme geçekleşti. İkinci görüşmenin gerçekleştiği gün masada diplomasi sürerken İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik Rusya ve İran destekli Esad güçleri tarafından bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 33 kahraman Mehmetçik şehit oldu.

RUSYA'DAN SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Rusya, saldırı sonrasında yaptığı ilk açıklamada, " Rus Hava Kuvvetleri, Türk tarafının verdiği koordinatları kullanarak dört hava saldırısı düzenledi. Bunun sonucunda çok sayıda militan ve Türk gözlem noktasına havan topu atmak için kullandıkları mevziler imha edildi. Türk makamları tarafından verilen bilgiye göre, Türk askerlerinin söz konusu bölgede olmamaları gerekiyordu" dedi.

BAKAN AKAR RUSYA'NIN AÇIKLAMASINI YALANDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Rus tarafının açıklamalarını yalanlayarak, "Sahadaki birliklerin yerlerinin Rus yetkililere söylenmesine rağmen saldırı gerçekleşti. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vuruldu. Bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun bulunmadığını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türk ve Rus heyetleri, Ankara'da yeniden bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığında 3. tur görüşmeleri çerçevesinde üçüncü toplantı diplomatik, askeri ve istihbarat yetkililerin katılımıyla sürüyor.

(İHA)

Ankara, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:01 Kaynak: İHA
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