İdlib gündemli Putin-Erdoğan görüşmesi Moskova'da başladı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İdlib gündemli Putin-Erdoğan görüşmesi Moskova'da başladı - Son Dakika Dünya

İdlib gündemli Putin-Erdoğan görüşmesi Moskova'da başladı

6 saat önce

İki liderin ele alacakları konuların başında Suriye'nin İdlib eyaletindeki son gelişmeler geliyor.

İdlib gündemli Putin-Erdoğan görüşmesi Moskova'da başladı, System.String[]

Moskova'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. İki liderin ele alacakları konuların başında Suriye'nin İdlib eyaletindeki son gelişmeler geliyor.

Putin ve Erdoğan görüşme öncesi gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı, "Suriye'de hayatlarını yitiren askerleriniz için taziyelerimi iletmek istiyorum" dedi.

Putin, "Gelişmelerin Türkiye-Rusya ilişkilerini zedelememesi için Suriye konusunda tüm alanları ele almamız gerekiyor" diye konuştu.

Erdoğan: Alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de rahatlatacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "İdlib müzakereleri nedeniyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor" dedi.

"Dünyanın gözü burada" diye konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de rahatlatacaktır. Türkiye Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Gerek savunma sanayiinde gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönemin içindeyiz. Bunları da çok ileriye taşımanın hesaplarını yapıyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoru. Tekrar bu kabul için teşekkür ederiz."

Putin ve Erdoğan ikili görüşmeleri sonrası heyetler arası görüşmede de bir araya gelecek.

İki liderin daha sonra ortak basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.

Erdoğan temasları sonrası bu akşam Türkiye'ye dönecek.

Vladimir Putin, Moskova, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:25 
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