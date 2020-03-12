İdlib halkına yardımlar sürdürülüyor - Son Dakika
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İdlib halkına yardımlar sürdürülüyor

6 saat önce

Suriye'deki çatışmalardan etkilenen İdlib halkına yardım gönderilmeye devam ediliyor.

İdlib halkına yardımlar sürdürülüyor, System.String[]

Suriye'deki çatışmalardan etkilenen İdlib halkına yardım gönderilmeye devam ediliyor.


İngilizce adı Save A Future olan Bir Gelecek Kurtar adlı derneği kardeşleri ile birlikte kuran İşadamı Ömer Faruk Tuna, Suriye'de savaştan kaçan yetim ile dullara gıda ve giyecek götürerek, maddi yardımda bulundu. Geçtiğimiz günlerde İdlib'e giden Ömer Faruk Tuna, "Suriye'de yaşanan ve bitmek bilmeyen zulme maruz kalan kardeşlerimizi, eziyetlerin başladığı 2012 yılından bu yana sahiplenerek, onların dertlerini kendimizin bildik. O günden bugüne aile olarak Türkiye'deki Suriyeliler olsun, sınır ötesindekiler olsun, hatta Amerika'ya gelen Suriyeli mültecilere kadar gönlümüzü açarak destek olduk ve oluyoruz" diyerek gördüğü acı tabloyu anlattı.


"Tek ve yegane desteğin güzel ülkem Türkiye'den geldiğini gördüm"


Perişanlık kelimesinin tam karşılığını gördüğünü belirten Tuna, "Binlerce insan yetim, dul, yaşlı, yollarda, yağmur sularının içinde derme çatma çadırlarda dayanılmaz çileler içindeler. İdlib yerle bir olmuş, insanlar camilere, cezaevlerine bile sığınmış durumdalar. Hamdolsun, bir nebzede olsa yaralarını sardık, yetimleri kucakladık, birlikte gözyaşı döktük. Dünyanın, özellikle de batının gözünde, kıyıya vuran balinalar kadar kıymetlerinin olmadıklarını, tek ve yegane desteğin güzel ülkem Türkiye'den geldiğini gördüm" diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:19 Kaynak: İHA
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