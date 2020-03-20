İdlib halkından Türk askerlerine destek - Son Dakika

İdlib halkından Türk askerlerine destek
6 saat önce
İdlib'de halk, TSK konvoyuna yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası Türk askerlerine destek gösterisi düzenledi.
İdlib'de halk, TSK konvoyuna yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası Türk askerlerine destek gösterisi düzenledi.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Türk askerlerine yönelik bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu İdlib halkı, M4 karayolunda devriye yapan Türk askerlerine destek gösterisi düzenledi. Siviller, Türk askerlerine slogan ve şarkılarla destek verdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:50 Kaynak: İHA
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