İdlib halkının yardımına Türkiye yetişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib halkının yardımına Türkiye yetişti - Son Dakika

İdlib halkının yardımına Türkiye yetişti

7 saat önce

Gaziantep'te rejimin saldırılarından kaçan ve Türkiye sınırına göç eden İdlib halkının yardımına sivil toplum kuruluşları yetişti.

İdlib halkının yardımına Türkiye yetişti, System.String[]

Gaziantep'te rejimin saldırılarından kaçan ve Türkiye sınırına göç eden İdlib halkının yardımına sivil toplum kuruluşları yetişti. Çadır kentte zor koşullarda yaşayan Suriyelilerden küçük Ömer'in endişeli bakışları ise ekiplerin çektiği fotoğraf karesine yansıdı.


Rejimin saldırılarından kaçan İdlib halkı, Türkiye sınırındaki El Bab ve Çobanbey çevresinde zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Çadırlarda ve konteyner kentlerde kalan ve yiyecek bulmakta bile zorlanan İdliblilerin yardımına Türk sivil toplum kuruluşları yetişti. Bölgede bulunan sivil toplum örgütlerinden İMKANDER tarafından yaklaşık 25 gündür El Bab ve Çobanbey ile çevresinde, kamp yada çadırlarda yaşayan yaklaşık 2500 kişiye her gün sıcak yemek dağıtımı yapıyor.


100 koyun kesildi


İdliblilere desteklerini sürdüren İMKANDER'in Gaziantep Şubesi Başkanı Said Gökdere, Suriyeliler için 100 koyun kesilerek, etinin dağıtıldığını da kaydetti. Gökdere, "Türkiye'den yardımsever insanların desteği buradaki Suriyeli ve özellikle İdlibli mazlumlara desteğimizi sürdürüyoruz. Tüm yardımları buradaki Suriyelilere ulaştırıyoruz. Buradaki insanlar gerçekten çok mağdur, bütün herkese, yardım severleri bu insanlar için destek olmaya bekliyoruz" diye konuştu.


Umut Türkiye


İdlib halkının siyasi ve askeri alanda olduğu gibi insani yardım konusunda da umudu Türkiye oldu. Çadırlarında ürkek ve umutlu bakışlarla yardımları bekleyen İdlib halkı Türk sivil toplum kuruluşlarını görünce yüzü gülüyor. Soğuk havalar nedeniyle bulunduğu çadırlardan çıkamayan çocuklar, çadır bezlerini aralayarak, gelenlerin kim olduğunu bakıyor. Ömer ismindeki bir Suriyeli çocuğun çadır bezini aralayarak endişeli gözlerle baktığı o an ise yardıma giden ekiplerin çektiği fotoğraf karesine yansıdı. Kendisini fotoğraflayanın Türk olduğunu anladıktan sonra gülümseyen Küçük Ömer, yapılan yardımların ardından ekiplere teşekkür etti. - İDLİB

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü koronavirüse mi yakalandı? Basın toplantısındaki hal ve hareketleri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı New York Times: Erdoğan, Avrupa'nın problemlerini tek başına üstlenen bir lider Ali Koç'un, Fenerbahçe'ye başkan olduktan sonra serveti 150 milyon dolar eridi

Son Dakika Haberleri
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 00:10:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib halkının yardımına Türkiye yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]