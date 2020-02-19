"İdlib harekatı an meselesi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İdlib harekatı an meselesi' - Son Dakika

"İdlib harekatı an meselesi"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son ikazlarımızı yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son ikazlarımızı yapıyoruz. Şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olunduğu bir gerçektir. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planını uygulamak için her türlü hazırlığını yapmıştır. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyoruz. Daha açık ifadeyle İdlib harekatı bir an meselesidir" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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