Son Dakika Haberleri: İdlib hayalet kente dönüyor
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İdlib hayalet kente dönüyor

58 dakika önce

SURİYE'de rejim güçlerinin vurmaya devam ettiği İdlib, hayalet kente döndü.

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SURİYE'de rejim güçlerinin vurmaya devam ettiği İdlib, hayalet kente döndü. Suriye rejiminin düzenlediği saldırılarda bir cami de hedef alındı
Kurban Bayramı'ndan beri devam eden saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan siviller zorunlu olarak göç etmeye devam ediyor. Bu arada siviller kaçarken, rejim güçleri bölgeyi havadan ve karadan vuruyor. Han Şeyhun ilçesi kırsalındaki bir yerleşim birimindeki cami de devam eden saldırılardan nasibini aldı. Ali Bin Ebu Talip Cami neredeyse kullanılamaz hale gelirken, saldırıda kimsenin yaşamını yitirmediği, ancak çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.
Bu arada saldırılardan kaçan Suriyeli siviller, güvenli olan Türk sınırına doğru kaçışlarını sürdürüyor.


Kurban Bayramı, Suriye, İdlib, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:32 Kaynak: DHA
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