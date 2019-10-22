İdlib'i ziyaret eden Esad: 'Erdoğan bir hırsız ve şu an bizim topraklarımızı çalıyor'
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İdlib ziyareti esnasında, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yaptığı operasyon nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘hırsız’ dedi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, muhalif örgütlerin kontrolündeki İdlib'de rejim yanlısı askerleri ziyaret etti. Esad, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hırsız' dedi.
Şam yönetiminin savaş esnasında kaybettiği tüm bölgeleri geri alacağı vaatlerinde bulunan Esad, "Erdoğan bir hırsız ve şu an bizim topraklarımızı çalıyor." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:13
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