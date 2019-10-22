Son Dakika Haberleri: İdlib'i ziyaret eden Esad: 'Erdoğan bir hırsız ve şu an bizim topraklarımızı çalıyor'
Son Dakika Dünya İdlib'i ziyaret eden Esad: 'Erdoğan bir hırsız ve şu an bizim topraklarımızı çalıyor'

İdlib'i ziyaret eden Esad: 'Erdoğan bir hırsız ve şu an bizim topraklarımızı çalıyor'

1 saat önce

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İdlib ziyareti esnasında, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yaptığı operasyon nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘hırsız’ dedi.

İdlib'i ziyaret eden Esad: 'Erdoğan bir hırsız ve şu an bizim topraklarımızı çalıyor', System.String[]

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, muhalif örgütlerin kontrolündeki İdlib'de rejim yanlısı askerleri ziyaret etti. Esad, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hırsız' dedi.


Şam yönetiminin savaş esnasında kaybettiği tüm bölgeleri geri alacağı vaatlerinde bulunan Esad, "Erdoğan bir hırsız ve şu an bizim topraklarımızı çalıyor." ifadelerini kullandı.

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Beşşar Esed, Türkiye, Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:13 
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