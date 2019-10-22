Son Dakika Haberleri: İdlib'i ziyaret eden Esad: 'Erdoğan bir hırsız ve şu an bizim topraklarımızı çalıyor'
Son Dakika Dünya İdlib'i ziyaret eden Esad: 'Erdoğan bir hırsız ve şu an bizim topraklarımızı çalıyor'

İdlib'i ziyaret eden Esad: 'Erdoğan bir hırsız ve şu an bizim topraklarımızı çalıyor'

1 saat önce

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İdlib ziyareti esnasında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı operasyon nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'hırsız' dedi.

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İdlib ziyareti esnasında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı operasyon nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'hırsız' dedi.

İdlib'i ziyaret eden Esad: 'Erdoğan bir hırsız ve şu an bizim topraklarımızı çalıyor'

Beşşar Esed, Türkiye, Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:42 
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