İdlib'i ziyaret eden Esad: 'Erdoğan bir hırsız ve şu an bizim topraklarımızı çalıyor'
1 saat önce
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İdlib ziyareti esnasında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı operasyon nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'hırsız' dedi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İdlib ziyareti esnasında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı operasyon nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'hırsız' dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:42
Fransa Ulusal Birlik Partisi Lideri Le Pen, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması çağrısı yaptı Dünya Sağlık Örgütü'nden terör örgütünün 'kimyasal' yalanına ilişkin açıklama: Yanıklar önceki çatışmalara ait Teröristlerin güvenli bölgeden çekilme işlemi sürüyor "Teröristin de terörün de başı nasıl ezilir çok iyi biliriz"