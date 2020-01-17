İdlib için 90 bin camide yardım toplandı - Son Dakika
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İdlib için 90 bin camide yardım toplandı

6 saat önce

Türkiye genelindeki 90 bine yakın camide İdlib için yardım toplandı.

İdlib için 90 bin camide yardım toplandı, System.String[]

Türkiye genelindeki 90 bine yakın camide İdlib için yardım toplandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Türkiye genelindeki 90 bine yakın camide İdlib'deki savaş mağduru aileler için yardım toplandı. Dünyanın neresinde yardıma muhtaç bir insan varsa Türk milletinin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldığını belirten Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, bu kapsamda cuma namazı sonrasında Türkiye'nin dört bir tarafındaki camilerde yardım toplandığını söyledi. Türk milletinin mazlum ve mağdura yardım eli uzatma konusunda son derece fedakar olduğunu ve geçmişte bunun çok fazla örneği olduğunu ifade eden Açık, "Milletimiz, İdlib'de savaştan kaçarak çadır kentlerde açlık, soğuk ve hastalıklarla mücadele eden Suriyeli mağdur ve mazlumlara sahip çıkma noktasında da duyarsız kalmadı. Camilerimizden toplanan yardımlarla bölgede acil olarak ihtiyaç duyulan gıda kolisi, temizlik ve hijyen paketi, çadır, soba ve yakacak (kömür), hasır, yatak, yastık, battaniye, keçe, süt, çocuk maması, konserve gıdalar, içme suyu, hazır yemek paketleri, çizme ve ayakkabı, kışlık giyecek, çocuk, hasta ve yetişkin bezi, kırtasiye malzemeleri gibi yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" diye konuştu.

Kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte çadır kentlerde yaşamın her geçen gün giderek zorlaştığını, bölgeye daha fazla yardımın ulaştırılması gerektiğini belirten Açık, "İnsanlar çamur deryası içerisinde üzerlerinde giyecek kışlık kıyafetleri ve yakacakları olmadan yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye'den gönderilecek her bir yardım malzemesi onlar için çok önemli. Biz de milletimizin emanetlerini en doğru şekilde mazlum ve mağdurlara ulaştırma gayreti içerisindeyiz" dedi.

Açık, kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşların "YARDIM" yazıp 5601'e SMS göndererek 10 TL ya da bagis.tdv.org kurumsal online bağış sayfasında, bankalardan ve PTT şubelerinden herhangi bir komisyon ücreti ödemeden TDV hesaplarına bağışta bulunabileceklerini söyledi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:20 Kaynak: İHA
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