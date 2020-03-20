İdlib için başlatılan yardım kampanyası sona erdi - Son Dakika

Çorum Valiliği himayesinde, AFAD öncülüğünde, Sungurlu'da bulunan bazı sivil toplum kuruluşları ve kurumları tarafından başlatılan İdlib'e yardım kampanyası sona erdi.



Atatürk Meydanı'nda düzenlenen yardım kampanyasında Sungurlu halkı İdlib için seferber oldu. Yaşlısı genci başta olmak üzere, çocuklar harçlıklarını ve hatta kazandıkları parayı İdlib'de ki savaş mağduru ailelere gönderilmek üzere yetkililere teslim ettiler. Büyük destek gören kampanya sona erdi ve 4. tır İdlib'e doğru yola çıktı.



İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın yaptığı duanın ardından son tır da İdlib'e gönderilmek üzere yola çıktı.



İHH Sungurlu İlçe Temsilcisi Ramazan Yayangil, Sungurlu'dan İdlib'e yardım seferberliğinin sona erdiğini söyledi.



Yayangil, "Sungurlulu kardeşlerimiz Müslüman kardeşliği bilinci ile bu yardım kampanyasını yaptı. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Kazançlarını bereketlendirip dünya ve ahiret huzuru versin inşallah. Türk Milleti olarak her zaman mağdurun, mazlumun, açın, yoksulun yanında olduk ve yine olacağız. Rabbim paylaşma, yardımlaşma duygusunu bu milletten eksik etmesin.



4. tırımızı da dualarla gönderdik Elhamdülillah. İlçe Müftümüz İbrahim Köksal hocamıza, Şefimiz Yaşar Yıldırım beye, Kardeşlik ve Dayanışma Platformu Başkanı İmam Hatip Lisesi Müdürümüz Kerim Mandıralıoglu'na ve üyelerine ve İmam Hatip arkadaşlarımıza ve özellikle hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah gözüken ve gözükmeyen kaza, bela, musibetlerden, bulaşıcı hastalıklardan Sungurlu'muzu, Çorum'umuzu ve ümmeti Muhammedi korusun amin." ifadelerini kullandı. - ÇORUM