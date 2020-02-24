İdlib için BM'den uyarı: Gerçek bir kan gölü, sivil katliamı göreceğiz - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İdlib için BM'den uyarı: Gerçek bir kan gölü, sivil katliamı göreceğiz - Son Dakika Dünya

İdlib için BM'den uyarı: Gerçek bir kan gölü, sivil katliamı göreceğiz

6 saat önce

Birleşmiş Milletler, Suriye'nin İdlib eyaletinde çatışmaların ortasında kalan siviller için koşulların giderek güçleştiği ve çok kaygı verici olduğu uyarısında bulundu.

İdlib için BM'den uyarı: Gerçek bir kan gölü, sivil katliamı göreceğiz, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib eyaletinde çatışmaların ortasında kalan siviller için koşulların giderek güçleştiği ve çok kaygı verici olduğu uyarısında bulundu. BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, "Kuşkusuz bu bölgede gerçek bir kan gölü, gerçek bir sivil katliamı göreceğiz" dedi.

Mark Cutts, Cenevre'de yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısında sivillerin korunamadığını, bunun büyük bir kriz ve temel bir sorun olduğunu söyledi.

Cutts, "3 milyondan fazla sivil İdlib'de savaş bölgesinde mahsur kalmış durumda ve çatışmalar onları giderek Türkiye sınırına yakın daha küçük bir alana hareket etmeye zorluyor" dedi.

BM yetkilisi, "Çatışmalar, 1 milyondan fazla kişinin çadırlarda ve geçici barınaklarda yaşadığı alana son derece tehlikeli bir şekilde çok yaklaştı" diye konuştu.

Suriye ordusu Aralık ayında Rusya'nın desteğiyle İdlib'i muhaliflerden geri almak için operasyon başlatmıştı.





Operasyon sonrası yaklaşık 1 milyon kişi İdlib'i terk edip Türkiye sınırına doğru yola çıktı.

İdlib kent merkezinde ise 750 bin kişi kalmış durumda.

İdlib'de Şubat ayında düzenlenen saldırılarda 16 Türk askeri hayatını kaybetti.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi Cumartesi günü Suriye askerleri arasındaki telsiz konuşmalarının, İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir gözlem noktasının kasten hedef alındığını gösterdiğini iddia etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Pazartesi günü yaptığı son açıklamada ülkesinin ve Türkiye'nin İdlib'deki durumla ilgili olarak yeni bir dizi görüşme hazırlığında olduğunu söylemişti.

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:45 
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