İdlib için toplanan yardım 150 milyon lirayı geçti - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriye'nin İdlib şehrinde yaşanan insanlık dramına çare olmak için başlatılan destek kampanyasında toplanan yardımın 150 milyon lirayı geçtiğini söyledi.

İdlib için yürütülen insani yardım kampanyası dolayısıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD), sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Çataklı, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suriye'de Mayıs 2019'dan bu yana evini terk edenlerin sayısının 900 bini aştığını belirtti. "Birleşmiş Milletlerin (BM) rakamlarına göre 29 Nisan 2019 ve 5 Ocak 2020 tarihleri arasında 417'si çocuk olmak üzere Suriye'de 1460 sivil hayatını kaybetti." diyen Çataklı, yaşanan durum karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İdlib için yardım kampanyası başlatıldığını hatırlattı.

Kampanyanın AFAD tarafından koordine edildiğini kaydeden Çataklı, Türk Kızılay, Diyanet Vakfı, Sadakataşı, Hayrat İnsani Yardım, Deniz Feneri ve Beşir dernekleri, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Hüdayi Vakfının kampanyaya destek olduklarını ifade etti.

Toplanan yardımın 150 milyon lirayı aştığını ve kampanyanın hala devam ettiğini vurgulayan Çataklı, "Şu ana kadar insani yardım taşıyan 600'den fazla tır Hatay'dan İdlib'e hareket ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştı." dedi. Yaşanan insani dramın azaltılması için gayret gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla el ele hareket ettiklerini aktaran Çataklı, Türk milletinin gösterdiği kadirşinaslık için de teşekkür etti.