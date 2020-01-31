İdlib için toplanan yardım malzemeleri gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib için toplanan yardım malzemeleri gönderildi - Son Dakika

İdlib için toplanan yardım malzemeleri gönderildi

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemeleri gönderildi.

İdlib için toplanan yardım malzemeleri gönderildi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemeleri gönderildi.

Siverek Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öncülüğünde vatandaşlar tarafından temin edilen ve içerisinde un, elbise, battaniye, halı, çadır, gıda ve temizlik ürünleri ile çocuk malzemeleri bulunan tırın gönderilmesi amacıyla tören düzenlendi.

Siverek Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, yaptığı konuşmada, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 149 ülkede faaliyet yürüttüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Vakfımız ihtiyaç hissedilen tüm yardımları gönderiyor. Özel olarak Suriye bölgesinde 2011 yılından bu yana savaş mağduru mazlum kardeşlerimiz, çocuklarımız ve oradaki yetimler için insani yardım çerçevesinde yardımlar gönderiliyor. Biz insan olarak başkasına yardım ettiğimiz müddetçe mutlu olabiliriz ve özellikle bir Müslüman olarak nerede mazlum ve mağdur varsa onların yaralarını sarmamız bizim hem insani hem de dini bir vazifemizdir. Siverek İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle 'Siverek ekmeğini mazlumlarla paylaşıyor' sloganıyla 2 hafta boyunca topladığımız yardımları bugün itibariyle yola çıkardık. Bu topladığımız yardımları da Allah nasip ederse İdlib'e teslim edeceğiz."

Yıldızbaş tarafından yapılan duanın ardından yardım tırı İdlib'e uğurlandı.

Şanlıurfa, Siverek, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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