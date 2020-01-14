İdlib için yardım kampanyası - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı Alaplı Şubesince, İdlib için yardım kampanyası başlatıldı.

İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşları kampanyaya duyarlı olmaya davet ettiklerini söyledi.

Vatandaşların yardım etmeye başladığını ifade eden Bostancı, şöyle konuştu:

"Türkiye Diyanet Vakfınca, ülke genelinde Suriye İdlib bölgesinden sınır bölgemize göç etmekte olan göçmenlere ayni yardım kampanyası başlattı. Biz de bu çerçevede Diyanet Vakfı Alaplı Şubesi ve İlçe Müftülüğümüz iş birliğiyle ayni yardım kampanyası başlattık. Cuma günü camilerde cemaate duyurduk. Şimdiden kampanyamıza destek veren Alaplı halkına teşekkür ediyorum. Yardımlar gelmeye başladı. Cuma günü hutbelerde ve vaazlarda tekrar vatandaşlarımıza duyuracağız."