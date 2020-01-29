"İdlib İçin Yolun İyilik Olsun" yardım kamyonları Çaycuma'dan yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İdlib İçin Yolun İyilik Olsun' yardım kamyonları Çaycuma'dan yola çıktı - Son Dakika

"İdlib İçin Yolun İyilik Olsun" yardım kamyonları Çaycuma'dan yola çıktı

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toplanan "İdlib İçin Yolun İyilik Olsun" yardımlar yola çıktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toplanan "İdlib İçin Yolun İyilik Olsun" yardımlar yola çıktı.


Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan "İdlib İçin Yolun İyilik Olsun" sloganıyla gerçekleştirilen yardım kampanyası kapsamında toplanan gıda ve insani yardım malzemelerini taşıyan iki kamyonluk konvoy Çaycuma'dan yola çıktı.


Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun uğurlama programına katılarak, " İdlib'e yardım etmek için başta İlçe Müftülüğümüz olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun el ele vererek kampanyaya destek verdiler. Kampanyaya destek veren tüm halkımıza teşekkür ederim " dedi.


İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, TDV şubeleri tarafından yürütülen yardım kampanyasına Çaycumalıların büyük ilgi gösterdiğini ifade ederek, "İyilik ve hayır bir irade meselesidir. İradesini İdlib başta olmak üzere mazlum ve mağdur coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine faydalı olma yolunda kullanan ilçemizin fedakar, hayır sahibi iş insanlarına, ilçemizin manevi mimarı meslektaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Diyanet İşleri Başkanlığı, Zonguldak, Çaycuma, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'den gelen göç dalgasına ilişkin tedbirimizi aldık
Meteoroloji'den 6 bölge için kar yağışı uyarısı Sarıyer'de ölümden dönen sürücü, kendi hayatından çok aracını düşündü Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 17:51:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "İdlib İçin Yolun İyilik Olsun" yardım kamyonları Çaycuma'dan yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]